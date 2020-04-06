2020-04-06T11:58:11+03:00
Происшествия

Великолукские полицейские быстро нашли автоугонщиков среди сотрудников предприятия, с территории которого пропала машина

Олег Томилин
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Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в кратчайшие сроки установили двух подозреваемых в неправомерном завладении транспортным средством — ими оказались ранее судимые мужчины.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, вечером 4 апреля с территории организации по улице Вокзальной в Великих Луках был угнан автомобиль Ford Transit. Представители предприятия обратились с заявлением в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно вычислили подозреваемых — местных жителей 1988 и 1995 годов рождения. Как оказалось, они работают грузчиками в данной организации. Подозреваемые дали признательные показания.

Выяснилось, что на угнанном «Форде» они совершили еще и ДТП. Иномарку с техническими повреждениями стражи порядка обнаружили на перекрестке улиц Гоголя и Гражданской в Великих Луках. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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