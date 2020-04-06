В Пушиногорском районе 22-летняя девушка отправила деньги представившимся её сестрой мошеннику

6 Апр 2020 2020-04-06T12:06:33+03:00

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В воскресенье, 5 апреля, в Пушкиногорском районе местная жительница 1998 года рождения лишилась денег в результате действий мошенников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, девушке в социальных сетях пришло сообщение якобы от её родной сестры, в котором та попросила помочь ей осуществить платеж по кредиту. Потерпевшая не задумываясь перечислила как она думала родственнице 7500 рублей.

Потом девушка все-таки решила позвонить своей сестре и уточнить, получила ли она деньги. Выяснилось, что с такой просьбой родственница не обращалась. Судя по всему, неустановленные лица взломали ее страницу в сети. Потерпевшая обратилась за помощью в отделение МВД России по Пушкиногорскому району. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В полиции напоминают гражданам, что такого рода факты в регионе далеко не единичные. И поэтому стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям области быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. Прежде, чем оказывать финансовую помощь своим друзьям, родственникам или знакомым, убедитесь, что вы имеете дело именно с ними, а не с мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU