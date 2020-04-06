В Псковской области появились новые пациенты с коронавирусом и подозрением на него
В Псковской области по данным на утро понедельника, 6 апреля, появилось несколько человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и предположительно инфицированных.
Как сообщается в официальном канале по ситуации с распространением коронавируса в регионе, на утро понедельника в регионе насчитывалось 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 11 — с подозрением на него. При этом с симптомами, характерными для этой инфекции, госпитализировано 23 человека. Ранее в Псковской области 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, а 3 — выздоровели.
Всего с начала пандемии в регионе проведено 2342 исследований на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU