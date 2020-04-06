2020-04-06T16:55:58+03:00
Общество

В Псковской области появились новые пациенты с коронавирусом и подозрением на него

Олег Томилин
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Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
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В Псковской области по данным на утро понедельника, 6 апреля, появилось несколько человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и предположительно инфицированных.

Как сообщается в официальном канале по ситуации с распространением коронавируса в регионе, на утро понедельника в регионе насчитывалось 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 11 — с подозрением на него. При этом с симптомами, характерными для этой инфекции, госпитализировано 23 человека. Ранее в Псковской области 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, а 3 — выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе проведено 2342 исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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