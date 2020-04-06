2020-04-06T16:58:54+03:00
Общество

В Псковской области начала функционировать «Горячая линия» по вопросам организации дистанционного обучения

Олег Томилин
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Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации Псковской области, по вопросам методической поддержки дистанционного обучения граждане могут звонить по телефону (8112) 790-889 или писать на электронную почту: ict@pskovedu.ru.

По техническим вопросам функционирования региональных информационных систем дистанционного обучения следует обращаться по телефону (8112) 790-887, электронная почта: do-support@pskovedu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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