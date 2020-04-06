2020-04-06T17:47:58+03:00
Общество

7 апреля в Псковской области перепады температуры воздуха могут составить 19 градусов

Олег Томилин
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Ночью - минус, днем - почти лето!Ночью - минус, днем - почти лето!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Во вторник, 7 апреля, на территории Псковской области ночные температуры ожидаются в пределах -3…+2 градусов Цельсия, а дневные — +11….+16 градусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом в регионе во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, а также высокое атмосферное давление.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, однако не стоит забывать, что на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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