7 апреля в Псковской области перепады температуры воздуха могут составить 19 градусов

6 Апр 2020 2020-04-06T17:47:58+03:00

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Во вторник, 7 апреля, на территории Псковской области ночные температуры ожидаются в пределах -3…+2 градусов Цельсия, а дневные — +11….+16 градусов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом в регионе во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, а также высокое атмосферное давление.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, однако не стоит забывать, что на территории области зарегистрирован 1 класс пожарной опасности по федеральной шкале.

ИСТОЧНИК KP.RU