Коронавирус в Псковской области, последние новости на 6 апреля 2020 года: еще один человек выздоровел, еще у одно подтвердился COVID-19

7 Апр 2020 2020-04-07T00:28:41+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Псковской области на вечер 6 апреля

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В Псковской области еще один человек излечился от коронавируса. Теперь число вылечившихся с момента начала пандемии равно 4, тогда как умерли двое. В связи с этим число инфицированных в регионе в отличие от утра понедельника, 6 апреля, снизилось с 11 до 10 человек.

Между тем, число пациентов с подозрением на коронавирус снизилось с 11 до 8 человек, а число пациентов, госпитализированных с симптомами коронавируса упало с 23 до 19.

Наконец, за сутки было проведено 240 тестов на инфекцию, благодаря чему общее количество исследований выросло до 2582.

ИСТОЧНИК KP.RU