2020-04-07T00:31:44+03:00
Общество

МФЦ в Псковской области возобновили прием граждан во всех районах

Олег Томилин
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Многофункциональный центр (МФЦ) Псковской области возобновил прием граждан во всех муниципальных образованиях, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

«С 6 апреля продолжаем работу с учетом действующих ограничений во всех отделах Псковской области. Псков и Великие Луки ведут прием в дежурных окнах с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, в остальных муниципалитетах прием организован два раза в неделю: понедельник и пятница. Консультация и запись при этом будут осуществляться со вторника по четверг. Работа ведется исключительно по предварительной записи. Продолжает действовать запрет на нахождение в отделе лиц, не являющимися заявителями, поэтому прошу обратить на это внимание, иначе придется ожидать на улице», — сказала директор МФЦ Екатерина Ершова.

Работа организована в рамках постановления администрации Псковской области о перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

Напомним, что в период с 30 марта по 3 апреля дежурные окна по приему граждан были организованы только в Пскове и Великих Луках. Прием документов осуществлялся по неотложным мерам социальной поддержки и срочным жизненным ситуациям исключительно по предварительной записи. Работа остальных 22 муниципальных отделов была приостановлена.

Контактная информация и режим работы отделов размещены на официальном сайте в разделе «Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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