2020-04-07T10:28:40+03:00
Общество

В Псковской области контракт на ремонт 22,4 км гдовской трассы выиграло АО «Буер»

Олег Томилин
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Фото пресс-службы администрации Псковской области.Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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В Псковской области разыграли самый крупный дорожный контракт 2020 года, финансируемый за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на ремонт еще одного участка автомобильной дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Речь идет об отрезке трассы от деревни Глушь до деревни Ямок в Гдовском районе протяженностью 22,4 км (км 54+000 — км 76+400).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, по итогам электронных торгов подрядной организацией на объекте стало АО «Буер». Заказчиком ремонта является ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта составляет более 318 млн рублей.

На эти средства подрядная организация проведет комплекс подготовительных работ: вырубку деревьев и корчевку пней, планировку откосов и дна кювета, фрезерование изношенного покрытия на глубину до 5 см. В ходе формирования дорожной одежды будет разработан и уплотнен грунт, устроено основание из щебня толщиной 20 см, выполнена укладка геосетки, устройство подгрунтовки и нижнего слоя покрытия. Также будут уложены выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетона. На обочинах устранят просадки и укрепят их. Аналогичные работы проведут на пересечениях и примыканиях.

Контрактом также предусмотрен ремонт автобусных остановок, тротуаров, водопропускных труб, восстановление пластиковых сигнальных столбиков и нанесение разметки термопластиком.

Кроме того, в перечень работ входит ремонт двух мостов — через реку Волосня на 60-ом км дороги и через реку Осница на 71-ом км. Старое покрытие будет срезано, заменены деформационные швы, восстановлены водоотводные сооружения, бетонные поверхности будут окрашены краской.

Окончание ремонтных работ запланировано на 17 сентября 2020 года.

Отметим, что автодорога Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье относится к III технической категории, имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров, укрепленных обочин — 2,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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