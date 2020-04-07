2020-04-07T11:40:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В медорганизациях Псковской области сформирован 10-дневный запас защитных масок, перчаток хватит до конца мая

Олег Томилин
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В регионе уже сформирован резерв средств защиты для медиков. Фото пресс-службы администрации Псковской области.В регионе уже сформирован резерв средств защиты для медиков. Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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В понедельник, 6 апреля, в администрации Псковской области губернатор Михаил Ведерников провел совещание по ситуации со средствами индивидуальной защиты в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, открывая совещание, губернатор сказал: «В ближайшее время состоится совещание под председательством президента РФ с главами регионов по ситуации с распространением COVID-19. Необходимо понять, какие запасы средств индивидуальной защиты есть на данный момент, какие закупки проводятся и планируются для обеспечения бесперебойной поставки в лечебные учреждения не только медицинских масок, но и защитных костюмов, бахил, одноразовых перчаток, лекарств».

Первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что в медицинских организациях сформирован 10-дневный запас защитных масок. До конца недели планируется решить вопрос по их дополнительной закупке. «Месячная потребность лечебных учреждений — порядка 400 тысяч масок», — сообщила она.

В свою очередь заместитель главы региона Нинель Салагаева отметила, что к концу недели на складах будет сформирован запас в 140 тысяч масок, также прорабатываются вопросы поставок средств индивидуальной защиты с Министерством промышленности и торговли РФ. При этом необходимости в дополнительной закупке одноразовых перчаток на данный момент нет.

«Запасы перчаток у нас есть до конца мая», — подчеркнула Нинель Салагаева.

После этого Михаил Ведерников поручил подготовить обоснованные заявки по средствам индивидуальной защиты для каждой медицинской организации, чтобы учитывать потребности при распределении.

Как было оъявлено на совещании, по тестам на определение наличия в организме COVID-19 в Псковской области дефицита также нет. В ближайшее время в регион дополнительно поступят 48 специализированных наборов. В общей сложности это более 3,5 тысяч тестов.

Вера Емельянов дополнительно рассказала об использовании средств, выделенных из резервного фонда Правительства РФ на развертывание инфекционных коек в регионе. Более 140 млн рублей федеральной поддержки будут направлены на покупку дополнительного оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и приспособлений для подачи кислорода. «В ближайшее время мы ждем поставку 36 аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы дополнительно обеспечить разворачиваемые койки», — сказала она.

Во время совещания участники обсудили и вопрос обеспечения достойных условий для медиков, работающих в инфекционном отделении Псковской городской больницы, на станции скорой помощи, поликлиническом звене. В ближайшие дни сотрудники должны получить заработную плату с учетом тех надбавок, которые установлены на федеральном и региональном уровнях. Михаил Ведерников поручил проследить за поступлениями, чтобы медики получили все причитающиеся средства.

Также глава региона положительно оценил работу добровольцев по раздаче защитных масок. «Мы организовали точки в каждом муниципалитете. Роздано почти 200 тысяч медицинских масок. Это весомый вклад в профилактику заболеваемости. Но сейчас есть острая потребность оказать помощь и по другим направлениям», — заметил Михаил Ведерников, призвав активнее привлекать волонтеров к поддержке одиноких пожилых граждан и других категорий населения, входящих в группы риска и находящихся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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