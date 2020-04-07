В Локне двое молодых безработных стали фигурантами уголовного дела за кражу на сумму 7500 рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T11:48:21+03:00

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Полицейские Локни установили подозреваемых в краже из дома в Школьном переулке, произошедшей в период с 1 по 5 апреля — ими оказались двое безработных ранее судимых мужчин 1990 и 1998 годов рождения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники проникли в помещение, вырвав дверной пробой. Оттуда они похитили газовый баллон и музыкальный проигрыватель, а с территории прилегающего земельного участка — изделия из металла. Причиненный ущерб составил 7500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято. Проводится расследование.

Хищения имущества раскрыты полицейскими также в Пскове, Великих Луках и Пустошкинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU