В Локне двое молодых безработных стали фигурантами уголовного дела за кражу на сумму 7500 рублей
Полицейские Локни установили подозреваемых в краже из дома в Школьном переулке, произошедшей в период с 1 по 5 апреля — ими оказались двое безработных ранее судимых мужчин 1990 и 1998 годов рождения.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники проникли в помещение, вырвав дверной пробой. Оттуда они похитили газовый баллон и музыкальный проигрыватель, а с территории прилегающего земельного участка — изделия из металла. Причиненный ущерб составил 7500 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято. Проводится расследование.
Хищения имущества раскрыты полицейскими также в Пскове, Великих Луках и Пустошкинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU