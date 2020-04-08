38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу

8 Апр 2020 2020-04-08T09:24:08+03:00

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В Пскове полиция задержала 38-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении телесных повреждений со смертельным исходом своей 29-летней сожительнице.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном СУ СК РФ, по версии следствия, 2 апреля мужчина и его возлюбленная выясняли отношения у себя дома. В результате он избил ее кулаками по голове и туловищу, отчего женщина впоследствии скончалась.

Следственный отдел по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU