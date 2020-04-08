2020-04-08T09:24:08+03:00
Происшествия

38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пскове полиция задержала 38-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении телесных повреждений со смертельным исходом своей 29-летней сожительнице.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном СУ СК РФ, по версии следствия, 2 апреля мужчина и его возлюбленная выясняли отношения у себя дома. В результате он избил ее кулаками по голове и туловищу, отчего женщина впоследствии скончалась.

Следственный отдел по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Печорах на улице Малая Пачковка утром произошел пожар в жилом доме
Председатель ТПП Псковской области: Полагаю, расширение перечня работающих предприятий — только первый шаг
Ремонт дорог в Псковской области продолжается несмотря на коронавирус
На всей территории Псковской области кроме Гдовского района снизился класс пожарной опасности
9 апреля в Псковской области ожидается температура от 0 до +15 градусов Цельсия
Жителям Пскова предлагают активнее участвовать в народном проекте «Лица Победы»
В Пскове работают 2 группы по контролю за cамоизоляцией граждан из группы риска
В Псковском районе начался ремонт дороги Малая Толбица — Гверздонь — Мельницы
Коронавирусная статистика в Псковской области за сутки не изменилась
Мошенники украли у доверчивых жителей Псковской области порядка 400 тысяч рублей
7 апреля в Псковской области произошло 6 пожаров и 1 учетное ДТП
38-летний пскович до смерти забил свою сожительницу
Михаил Ведерников раскритиковал подчиненных за слабое выполнение нацпроектов и «майских указов»
Псковское областное Собрание проведет внеочередную сессию по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы о поддержки людей во время пандемии
1,4 тысячи пациентов обслужила на дому Псковская городская поликлиника за неделю
8 апреля в Псковской области ночью ожидается дождь, днем до +16 градусов и сильный ветер
В пожарах на территории Псковской области в 2020 году погибли 29 человек, материальный ущерб составил 21 млн рублей
С сегодняшнего дня автобусы к садоводческим товарищам из Пскова будут ходить по субботнему расписанию
Сразу на 3 выросло число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Псковской области
Интернет-мошенники в Псковской области начали использовать легенду о выплате в связи с распространением коронавируса