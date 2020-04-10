В бежаницкой деревне поймали вновь севшего за руль пьяным водителя
В четверг, 9 апреля, в деревне Симаниха Бежаницкого района полицейские поймали повторно севшего за руль в нетрезвом виде водителя — мужчину 1981 года рождения, который является жителем района.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Mitsubishi Pajero и обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При дальнейшей проверки выяснилось, что ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, а значит, теперь ему грозит уголовная статья.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU