Компания «Эгле» сорвала исполнение контракта на реконструкцию набережной Шелони в Порхове

10 Апр 2020 2020-04-10T10:26:00+03:00

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Компания «Эгле» сорвала исполнение контракта на реконструкцию набережной реки Шелонь и прилегающей территории в Порхове. Об этом сегодня в эфире проекта ПАИ-live рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, администрации Порховского района 8 апреля пришлось расторгнуть муниципальный контракт с фирмой «Эгле» по реконструкции набережной, которая носит название «На берегу истории», так как подрядчика не устроила сумма подписанного компанией ранее контракта.

«Нас не устраивает смета, стоимость вырастет, когда мы начнем работать», - процитировал слова подрядчика Сергей Грахов. «Мы пытались переговорить с подрядчиком, но подрядчик отказался идти на конструктивный диалог», - добавил он.

Председатель комитета высказал мнение, что подрядчик подвел жителей Порховского района, которые с нетерпением ждут новый парк, а также подорвал репутацию Псковской области в федеральных министерствах: «Сейчас в министерстве на нас будут смотреть не так, как в прошлом году».

Теперь конкурс на благоустройство набережной будет объявлен заново. Началась подготовка новой конкурсной документации, но есть технический момент — с начала года введены новые показатели по начальной максимальной цене контракта, поэтому сейчас необходимо переработать конкурсную документацию.

По прогнозу Сергея Грахова, если в середине мая удастся найти подрядчика и разыграть контракт, то объект будет сдан в срок.

Напомним, парк возле Порховской крепости XIV века и часть набережной реки Шелони планируется привести в порядок в 2020 году, работы будут проведены за счёт средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство парка и части набережной в Порхове было выделено более 50 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU