На улице Боровой в Пскове укладывают асфальт

10 Апр 2020 2020-04-10T10:28:53+03:00

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Подрядная организация по ремонту улицы Боровой в Пскове — ООО «ДорСтройСервис» — приступила к укладке асфальта. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, рабочие наносят выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. На объекте задействованы асфальтоукладчик и два катка.

Подрядчик использует асфальтобетонные смеси высокой прочности — асфальтобетон на граните и мелкозернистый габбро-диабаз. Всего на улице Боровой использовано порядка 1000 тонн асфальта для устройства нижнего слоя и около 700 тонн — для верхнего.

Всего в нормативное состояние будет приведено около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева, укреплены обочины, отремонтированы тротуары и автобусная остановка, нанесена разметка.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок завершения ремонта — 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU