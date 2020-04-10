В Псковской области все меры соцподдержки граждан автоматически продлены на 6 месяцев без необходимости предоставления документов

10 Апр 2020 2020-04-10T10:33:54+03:00

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Для населения Псковской области в полной мере сохранены все меры социальной поддержки, которые своевременно доводятся до получателей, сообщила в четверг, 9 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса руководитель регионального Комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

По ее словам, все меры соцподдержки для населения автоматически продлены на 6 месяцев, без необходимости дополнительного предоставления документов. Также будут пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий, действие которых в отношении отдельных категорий граждан заканчивается в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Автоматически продлены и федеральные выплаты, в том числе на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет.

Ольга Евстигнеева напомнила, что по решению губернатора Михаила Ведерникова в рамках расширения мер социальной поддержки на период действия ограничительных мер по борьбе с COVID-19 малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей. ЕДВ в размере 3 тысячи рублей будет предоставлена одиноким пожилым гражданам.

Еще одна ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно законодательно одобрена депутатами депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной 43-й сессии. На подобную меру социальной поддержки в этом году в регионе смогут рассчитывать родители около 14 тысяч детей. Законопроект был разработан в рамках реализации указа президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Отметим, что для удобства и безопасности граждан в период развития пандемической ситуации в регионе социальная защита организовала работу по доставке социальных выплат с помощью работников «Почты России».

Всю подробную информацию о мерах социальной поддержки в регионе, а также о способах подачи документов и получения выплат можно узнать в центрах социального обслуживания Псковской области.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вдвое увеличил заработную плату медицинским специалистам учреждений здравоохранения. Медики также получат и федеральные доплаты. Об этом в своем обращении к жителям страны 8 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Добавим, что социальную поддержку в виде продуктовых наборов получат и малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтерами региона продолжится оказание адресной поддержки одиноким пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU