С 10 апреля начался прием заявок на областной конкурс грантов для поддержки молодежных проектов

10 Апр 2020 2020-04-10T11:41:19+03:00

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Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области сегодня, 10 апреля, начало прием заявок на конкурса грантов, направленных на поддержку молодежных проектов, реализуемых на территории региона.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, на конкурс можно представить социально значимые проекты по шести направлениям: патриотическое, добровольческое, политическое, международное, лига студенческих клубов, молодежные медиа.

Размер гранта может составить до 200 тысяч рублей. Реализация средств должна быть осуществлена до 15 декабря текущего года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 24 апреля. На эту платформу необходимо загрузить и необходимый пакет документов: копия паспорта гражданина Российской Федерации, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащая страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизиты расчетного счета претендента на участие в конкурсе, копия ИНН.

Всю интересующую информацию можно узнать в Управлении общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области (180007, Псков, улица Конная, дом 2, кабинет № 106, телефон: 8 (8112) 29-95-27, адрес электронной почты: di.ziyazov@pskov.ru).

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU