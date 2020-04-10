В Пскове на улице Ранней возле железной дороги ликвидировали несанкционированную свалку
Несанкционированную свалку мусора, располагавшуюся вдоль железнодорожных путей в районе улицы Ранней в Пскове, ликвидировали после жалоб жителей улиц Окраинной, Ранней и Родниковой муниципальным властям.
Также жители этих улиц просили выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования. В результате, по сведениям, предоставленным администрацией Пскова, в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пскова (участок № 2) на указанной улице было выполнено грейдирование покрытия проезжей части. Однако, проезжая часть этих улиц имеет грунтовое покрытие, поэтому на сегодняшний день устранить деформации и повреждения проезжей части фрезерованным асфальтобетонным материалом нецелесообразно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU