2020-04-10T12:00:22+03:00
Общество

63 возгорания на открытых территориях было зафиксировано в Пскове с февраля 2020 года

Олег Томилин
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С начала 2020 года и до 8 апреля на территории города Пскова произошло 63 возгорания на открытых территориях, в том числе мусора - 58, палов травы - 5, общая площадь которых составила 3,8 га. Об это «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитет.

«Организовано 27 дополнительных патрулей, в составе которых работает 60 дружинников. Они выходят на территорию городских окраин, - рассказал председатель Комитета по ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев. - В ходе патрулирования проведена 41 профилактическая беседа о недопустимости палов травы. Пресечено 11 фактов разведения костров, обнаружено 10 возгораний, из них 6 - потушено собственными силами. На 4 - на помощь вызваны наряды пожарных».

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС напоминает о необходимости выполнения правил:

- не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям;

- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике; прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с места обустройства кострища и убедитесь, что оно располагается на минеральной почве (песке или глине);

- перед уходом хорошо пролейте костер водой, после чего разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;

- не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

За нарушения этих элементарных правил согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ существует наказание в виде привлечения к административной, гражданско-правовой и даже уголовной ответственности. Гражданам могут быть выписаны штрафы от 1,5 до 5 тысяч руб. в зависимости от очага возгорания и причиненного вреда. Должностные лица будут наказаны штрафом до 50 тыс. руб., а юридические лица за свою ошибку могут заплатить до 1 млн. рублей. Кроме того, если ваши действия привели к масштабному лесному пожару, нанесению имущественного вреда жилым домам, зданиям, а также вызвали гибель животных и/или людей, то возможно лишение свободы на срок 1-4 лет для обычных граждан. Для руководителей предприятий, помимо штрафа и лишения свободы,грозит запретом заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет.

Информацию о пожарах и палах травы просят сообщать по телефонам:

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 (01) - служба пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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