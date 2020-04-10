Губернатор отдал помогающим псковичам волонтерам «Команды 2018» аппарат для кварцевания из своего кабинета

10 Апр 2020 2020-04-10T12:25:00+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 10 апреля, посетил развернутый в офисе «Команды 2018» штаб волонтеров, которые помогают пожилым псковичам с доставкой продуктов и лекарств в условиях коронавирусного карантина.

Как сообщает «Псковское агентство информации», он ознакомился с принимаемыми активистами мерами безопасности, выяснил, с какими проблемами они сталкиваются. В частности, ему рассказали о трудностях с поиском некоторых лекарств — глав региона пообещал разобраться с этой проблемой.

Также глава региона сказал, что необходимо подумать и о том, как оптимизировать взаимодействие общественников и торговых точек, чтобы можно было не стоять в очередях для снижения рисков распространения инфекции. Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что есть договорённость с предпринимателем, который готов предоставить топливо для личных машин волонтеров.

При этом он рекомендовал проводить разъяснительную работу с людьми, потому что пик по коронавирусу в области ещё не пройден.

Наконец, Михаил Ведерников сообщил, что в понедельник, 13 апреля, волонтерам привезут новые куртки, а когда узнал, что в офисе нет аппарата для кварцевания, распорядился передать общественникам аппарат из своего рабочего кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU