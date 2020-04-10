11 апреля в Псковской области ожидаются перепады температуры от -4 до +9 градусов Цельсия
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В субботу, 11 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу также прогнозируется ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду и высокое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -4…+1 гр. С, днем +4…+9 градусов Цельсия.
ИСТОЧНИК KP.RU