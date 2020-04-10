Михаил Ведерников провел встречу со спикером новоржевского Собрания депутатов для координации работы в условиях пандемии

10 Апр 2020 2020-04-10T15:53:55+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Собрания депутатов Новоржевского района Александром Кузнецовым. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, основной темой встречи стала координация работы в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, в том числе работа с волонтерскими организациями.

Александр Кузнецов отметил, что на территории муниципалитета при поддержке партии «Единая Россия» и добровольцев была организована раздача более 1 тысячи защитных масок для населения, что стало весомым вкладом в профилактику заболеваемости.

В свою очередь Михаил Ведерников призвал в настоящее время сконцентрировать внимание волонтерского корпуса и органов социальной защиты на помощи пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции. В частности, организовать доставку продуктов питания и лекарств.

«Мы постепенно стараемся перевести экономику на рабочие рельсы, позволяем ряду предприятий возобновить работу, поэтому нам важно не допустить массовых случаев заболевания», — подчеркнул Михаил Ведерников и рекомендовал организовать контроль над исполнением всех ограничительных мер, установленных на территории региона указом губернатора. Александр Кузнецов заметил, что работа в этом направлении будет усилена.

Также губернатор и председатель районного парламента обсудили и перспективные направления развития муниципалитета. Одним из них стало увеличение количества в районе населенных пунктов, организовавших территориальное общественное самоуправление.

«В текущем году на поддержку ТОСов выделены беспрецедентные средства — более 10 млн рублей. Это очень действенный инструмент по благоустройству общественных мест. Им необходимо пользоваться в полной мере, проводить информирование граждан обо всех перспективах, которые открывает данная форма самоуправления», — сказал Михаил Ведерников. Александр Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что такая работа в муниципалитете будет организована силами депутатского корпуса.

Также губернатор обсудил с председателем районного Собрания актуальные вопросы вхождения муниципалитета в программу «Формирование комфортной городской среды», а также создание долгожданного современного многофункционального спортивного объекта в райцентре. По каждому из этих вопросов Михаил Ведерников предложил наладить конструктивное взаимодействие и каналы системной коммуникации между районным парламентом, областной администрацией и региональным отделением партии «Единая Россия» и продвигаться к осуществлению данных проектов в интересах населения Новоржевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU