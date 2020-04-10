2020-04-10T16:25:49+03:00
Общество

В Вербное воскресенье, на Пасху и ряд других дней в Пскове организуют дополнительные автобусы на городские кладбища

Олег Томилин
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Дополнительные автобусы на псковские кладбища будут ходить 11, 12, 18, 19 и 28 апреляДополнительные автобусы на псковские кладбища будут ходить 11, 12, 18, 19 и 28 апреля
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В Вербное воскресенье, которое в этом году у православных выпадает на 12 апреля, и на Пасху, выпадающую на 19 апреля, а также в некоторые другие дни ГППО «Псковпассажиравтотнас» организует дополнительные автобусы на городские кладбища в Пскове.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» со ссылкой на данные автотранспортного предприятия, 11, 12, 18, 19, 28 апреля будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «пл. Ленина - Орлецы» в период с 9:00 до 14:00 с интервалом движения 30 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.

В эти же даты будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища - 12:02, 12:55, 13:55.

По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, никаких ограничений для посещения кладбищ нет, их уборка в настоящее время производится подрядчиком в соответствии с заключенным контрактом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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