В Вербное воскресенье, на Пасху и ряд других дней в Пскове организуют дополнительные автобусы на городские кладбища
В Вербное воскресенье, которое в этом году у православных выпадает на 12 апреля, и на Пасху, выпадающую на 19 апреля, а также в некоторые другие дни ГППО «Псковпассажиравтотнас» организует дополнительные автобусы на городские кладбища в Пскове.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» со ссылкой на данные автотранспортного предприятия, 11, 12, 18, 19, 28 апреля будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «пл. Ленина - Орлецы» в период с 9:00 до 14:00 с интервалом движения 30 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.
В эти же даты будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища - 12:02, 12:55, 13:55.
По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, никаких ограничений для посещения кладбищ нет, их уборка в настоящее время производится подрядчиком в соответствии с заключенным контрактом.
ИСТОЧНИК KP.RU