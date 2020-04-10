Умер бывший декан истфака Псковского пединститута Валентин Логинов

10 Апр 2020 2020-04-10T16:31:14+03:00

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В среду, 8 апреля, в Пскове умер бывший декан исторического факультета Псковского государственного педагогического института (ПГПИ) им. С. М. Кирова, кандидат философских наук Валентин Логинов.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на выпускницу истфака ПГПИ, уполномоченную по правам детей в Псковской области Наталию Соколову, Валентин Логинов похоронен на кладбище деревни Муровицы Псковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU