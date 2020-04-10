2020-04-10T16:31:14+03:00
Общество

Умер бывший декан истфака Псковского пединститута Валентин Логинов

Олег Томилин
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Валентин Логинов похоронен на кладбище деревни Муровицы Псковского района.Валентин Логинов похоронен на кладбище деревни Муровицы Псковского района.
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В среду, 8 апреля, в Пскове умер бывший декан исторического факультета Псковского государственного педагогического института (ПГПИ) им. С. М. Кирова, кандидат философских наук Валентин Логинов.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на выпускницу истфака ПГПИ, уполномоченную по правам детей в Псковской области Наталию Соколову, Валентин Логинов похоронен на кладбище деревни Муровицы Псковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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