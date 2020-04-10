2020-04-10T17:25:07+03:00
Происшествия

Двоих безработных жителей Невеля будут судить за изнасилование и грабеж

Олег Томилин
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Двоих ранее судимых безработных 35-летних жителей Невеля обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.132 (действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, группой лиц, с угрозой убийством) и п. «а» ч.2 ст.161 (грабеж, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в СУ СК РФ по Псковской области, уголовное дело в отношении этих лиц направлено в суд Великолукским межрайонным следственным отделом.

По версии следствия, вечером 13 октября 2020 года обвиняемые изнасиловали незнакомую им женщину, после чего сняли с потерпевшей ювелирные украшения на общую сумму почти 17 тысяч рублей.

При этом жена одно из обвиняемых в это время отбывала наказание в колонии за причинение смерти.

В настоящее время к обвиняемые продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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