2020-04-10T17:58:44+03:00
Общество

Начался ремонт дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы

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Специалисты АО «Буер» приступили к дорожным работам на региональной автомобильной дороге Дедовичи — Дно — Костыжицы. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионально администрации, подрядчик расчистил кюветы и полосу отвода от кустарника и начал фрезеровать старое асфальтное покрытие.

Всего в этом году запланирован ремонт двух участков дороги общей протяженностью более 13 км. Один из них расположен в Дедовичском районе, между деревнями Крутец и Александрово (отрезок км 9+670 — км 21+568). Второй участок проходит по поселку Дачное в Дновском районе (км 38+645 -км 39+975).

Подрядная организация заменит асфальтобетонное покрытие, устранит просадки на обочине, укрепит их, заасфальтирует пересечения и примыкания. В перечень работ также входит ремонт водопропускных труб и автобусных остановок, укрепление откосов, нанесение дорожной разметки термопластиком, замена оцинкованного барьерного ограждения.

Срок выполнения работ по контракту — 15 сентября.

Заказчик работ — ГБУ ПО «Псковавтодор». Объект входит в региональный проект Псковской области «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что дорога Дедовичи — Дно — Костыжицы протяженностью свыше 64 км относится к IV технической категории. Имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина обочин — от 2,2 до 3,3 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Начался ремонт дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы
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