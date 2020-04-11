6 сотрудников великолукской больницы пострадали в ДТП, один человек погиб

11 Апр 2020 2020-04-11T10:44:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 апреля, сразу 6 сотрудников Великолукской железнодорожной больницы пострадали в ДТП, произошедшей в Переслегинской волости Великолукского района на 8 км дороги Великие Луки — Новосокольники. Еще один человек в этой аварии погиб.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные УМВД России по Псковской области, около 16:50 двигавшийся в сторону Великих Лук водитель кроссовера Kia Sportage во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в сторону Новосокольников санитарным автомобилем марки «Соболь», в котором ехали великолукские медики.

Водитель кроссовера погиб: сообщается, что он не был пристегнут, а также, по предварительным данным, имел многочисленные штрафы за нарушение ПДД. 6 сотрудников микроавтобуса получили средние и тяжелые травмы, также пострадал пассажир иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU