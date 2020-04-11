В Псковской области появится еще одна федеральная автодорога: Локня — Великие Луки — Невель
Еще одна дорога в Псковской области станет федеральной. Как сообщил сегодня, 11 марта, в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, премьер-министр РФ Михаил Мушестин подписал постановление, согласно которому дорога длиной более 190 км, соединяющая Локню, Великие Луки и Невель, будет передана в федеральную собственность.
«Благодаря этому решению у нас появится возможность перераспределять более 90 млн рублей в год на другие цели. А что особенно важно, федеральные структуры приведут дорогу в порядок намного быстрее, чем это было запланировано».
Напомним, сейчас по территории Псковской области проходят 2 федеральные автотрассы — Р-23 «Псков» (ранее — М-20; Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница с Республикой Беларусь — это часть дороги Санкт-Петербург — Киев) и М-9 «Балтия» (Москва — Рига), а также федеральная немагистральная дорога А-212 Псков - Изборск - КПП Шумилкино.
ИСТОЧНИК KP.RU