2020-04-11T21:27:41+03:00
Экономика

Великолукского предпринимателя оштрафовали за торговлю без средств защиты

Олег Томилин
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В Великих Луках индивидуального предпринимателя привлекли у административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, во время рейда полицейские обнаружили, что индивидуальный предприниматель осуществлял продажу овощей и фруктов в своей торговой точке без медицинских средств защиты. В результате в отношении него был составлен протокол об дминистративном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 10 апреля суд принял решение о наложении на нарушителя штрафа в размере 25 тысяч рублей.

«Полиция Псковской области проводит ежедневную работу по профилактике правонарушений в период распространения коронавирусной инфекции. Под пристальным вниманием стражей порядка находятся граждане, прибывшие из-за рубежа и подлежащие самоизоляции, пожилые и несовершеннолетние лица и работники сферы торговли. Именно продавцы, контактируя со значительным количеством граждан, в том числе из группы риска, должны с особой ответственностью подходить к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, установленных указом губернатора Псковской области», — отметили в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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