Коронавирус в Псковской области, последние новости на 12 апреля: умер третий пациент с COVID-19
Подтвердилась предварительная информация о смерти в регионе еще одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, опубликованная губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым вечером в пятницу, 10 апреля, когда он сообщил о резком ухудшении пандемической статистики https://www.pskov.kp.ru/daily/27116/4196057/
Как написал глава региона вечером в субботу, 11 апреля, наличие коронавируса у пенсионера, который умер у себя дома, подтвердил первый тест (при этом конкретная причина смерти в этом случае еще устанавливается) Он пополнил статистику новых предварительно положительных диагнозов на CODID-19, число которых увеличилось до 17.
«Могло быть хуже. Несколько случаев оперативно перепроверили и получили отрицательный результат», — отметил Михаил Ведерников.
Однако тут же он привел новые «детали для оценки угрозы»: по словам главы региона, коронавирусных пациентов средней тяжести в Псковской области уже 9, а число выздоровевших пока не изменилось. При этом 2 пенсионера находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ — они оба «из одного очага, достоверный источник заражения которого неизвестен».
Также властям приходится заниматься масштабных эпидемиологическими расследованиями. Например, из-за обнаружения у сотрудника «Псковпассажиравтотранса», который до конца марта продолжал работу на линии, будут обследованы почти 200 контактных человек из группы риска.
Кроме того, предварительно диагностирована коронавирусная инфекция у военнослужащего, который работал в псковском аэропорту.
Отметим, по данным на 11:30 воскресенья, 12 апреля, официальная статистика по пандемии в Псковской области выглядит следующим образом:
проведено исследований – 3805;
госпитализировано с симптомами, характерными и для коронавируса - 30 человек;
с подозрением на коронавирус - 17 человек;
всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 16;
Выздоровели – 6 человек;
Умерли – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU