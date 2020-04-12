2020-04-12T13:40:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Псковской области, последние новости на 12 апреля: умер третий пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Псковской области на утро 12 апреля
Олег Томилин
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Коронавирус обнаружен у одного из псковских военнослужащих.Коронавирус обнаружен у одного из псковских военнослужащих.
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Подтвердилась предварительная информация о смерти в регионе еще одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, опубликованная губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым вечером в пятницу, 10 апреля, когда он сообщил о резком ухудшении пандемической статистики https://www.pskov.kp.ru/daily/27116/4196057/

Как написал глава региона вечером в субботу, 11 апреля, наличие коронавируса у пенсионера, который умер у себя дома, подтвердил первый тест (при этом конкретная причина смерти в этом случае еще устанавливается) Он пополнил статистику новых предварительно положительных диагнозов на CODID-19, число которых увеличилось до 17.

«Могло быть хуже. Несколько случаев оперативно перепроверили и получили отрицательный результат», — отметил Михаил Ведерников.

Однако тут же он привел новые «детали для оценки угрозы»: по словам главы региона, коронавирусных пациентов средней тяжести в Псковской области уже 9, а число выздоровевших пока не изменилось. При этом 2 пенсионера находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ — они оба «из одного очага, достоверный источник заражения которого неизвестен».

Также властям приходится заниматься масштабных эпидемиологическими расследованиями. Например, из-за обнаружения у сотрудника «Псковпассажиравтотранса», который до конца марта продолжал работу на линии, будут обследованы почти 200 контактных человек из группы риска.

Кроме того, предварительно диагностирована коронавирусная инфекция у военнослужащего, который работал в псковском аэропорту.

Отметим, по данным на 11:30 воскресенья, 12 апреля, официальная статистика по пандемии в Псковской области выглядит следующим образом:

проведено исследований – 3805;

госпитализировано с симптомами, характерными и для коронавируса - 30 человек;

с подозрением на коронавирус - 17 человек;

всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 16;

Выздоровели – 6 человек;

Умерли – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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