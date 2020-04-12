Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами телефонных мошенников

12 Апр 2020 2020-04-12T13:45:04+03:00

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Очередные жители Псковской области стали жертвами телефонных мошенников и лишились крупных сумм денег со своих банковских карт

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального УМВД, 8 апреля жительнице Великих Лук 1952 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который назвался сотрудником одного из банков. Он заявил, что с банковской карты горожанки злоумышленники пытаются снять деньги и, якобы чтобы недопустить этого, получил доступ к данным карты. В результате пожилая великолучанка лишилась 211 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Жертвами аналогичной мошеннической схемы 9 апреля стали пскович и житель Великолукского района, которые не досчитались на своих банковских картах в общей сложности свыше 20 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание серьезных проблем не следует поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать в том числе от лица банковских служащих, социальных работников или ваших знакомых и родственников. Обо всех подобных ситуациях незамедлительно информируйте полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU