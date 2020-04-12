2020-04-12T13:45:04+03:00
Происшествия

Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами телефонных мошенников

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередные жители Псковской области стали жертвами телефонных мошенников и лишились крупных сумм денег со своих банковских карт

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального УМВД, 8 апреля жительнице Великих Лук 1952 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который назвался сотрудником одного из банков. Он заявил, что с банковской карты горожанки злоумышленники пытаются снять деньги и, якобы чтобы недопустить этого, получил доступ к данным карты. В результате пожилая великолучанка лишилась 211 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Жертвами аналогичной мошеннической схемы 9 апреля стали пскович и житель Великолукского района, которые не досчитались на своих банковских картах в общей сложности свыше 20 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание серьезных проблем не следует поддаваться на различные ухищрения мошенников, которые могут действовать в том числе от лица банковских служащих, социальных работников или ваших знакомых и родственников. Обо всех подобных ситуациях незамедлительно информируйте полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС выпустила предупреждение об усилении ветра в северных районах Псковской области
13 апреля в Псковской области ожидается сильный ветер и небольшой дождь
Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами телефонных мошенников
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 12 апреля: умер третий пациент с COVID-19
Великолукского предпринимателя оштрафовали за торговлю без средств защиты
Коронавирусный диагноз у сотрудника псковской горбольницы не подтвердился
В Псковской области появится еще одна федеральная автодорога: Локня — Великие Луки — Невель
Поддавшаяся на уловки мошенников великолучанка лишилась 61 тысячи рублей с банковской карты , поддавшейся на уловку незнакомца, списаны деньги.
6 сотрудников великолукской больницы пострадали в ДТП, один человек погиб
Начался ремонт дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы
Двоих безработных жителей Невеля будут судить за изнасилование и грабеж
Умер бывший декан истфака Псковского пединститута Валентин Логинов
В Вербное воскресенье, на Пасху и ряд других дней в Пскове организуют дополнительные автобусы на городские кладбища
Михаил Ведерников провел встречу со спикером новоржевского Собрания депутатов для координации работы в условиях пандемии
11 апреля в Псковской области ожидаются перепады температуры от -4 до +9 градусов Цельсия
Губернатор отдал помогающим псковичам волонтерам «Команды 2018» аппарат для кварцевания из своего кабинета
63 возгорания на открытых территориях было зафиксировано в Пскове с февраля 2020 года
В Пскове на улице Ранней возле железной дороги ликвидировали несанкционированную свалку
С 10 апреля начался прием заявок на областной конкурс грантов для поддержки молодежных проектов
В Псковской области все меры соцподдержки граждан автоматически продлены на 6 месяцев без необходимости предоставления документов
На улице Боровой в Пскове укладывают асфальт
Компания «Эгле» сорвала исполнение контракта на реконструкцию набережной Шелони в Порхове