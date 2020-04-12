13 апреля в Псковской области ожидается сильный ветер и небольшой дождь

12 Апр 2020 2020-04-12T13:50:03+03:00

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В понедельник, 13 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник также ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +1…+6 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU