МЧС выпустила предупреждение об усилении ветра в северных районах Псковской области

12 Апр 2020 2020-04-12T16:31:17+03:00

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Главное управление МЧС по Псковской области распространило предупреждение об усилении в период между 15 и 17 часами южного и юго-западного ветра в северных районах области. При этом ведомство ссылается на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гражданам при усилении ветра рекомендуется:

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, закрыть окна;

поставьте машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводовы, линий электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», а владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU