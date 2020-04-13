Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 21

13 Апр 2020 2020-04-13T09:57:10+03:00

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В Псковской области к концу минувшей недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло с 16 до 21. Об этом вечером в воскресенье, 12 апреля, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

При этом снизилось число предположительно инфицированных - с 17 до 10, однако выросло число госпитализированных в инфекционную больницу с симптомами, характерными для COVID-19 — с 16 до 27.

Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Псковской области, на вечер 12 апреля равнялось уже 3985.

Также окончательно подтвердился положительный тест на COVID-10 у еще одного умершего, за счет чего общее число погибших в регионе с подтвержденной инфекцией достигло 3, тогда как выздоровели 6 человек.

Вот как эти цифры прокомментировал губернатор Михаил Ведерников: «Растёт число подтверждённых случаев, не изменилась строчка выздоровевших, 2 человека в тяжёлом состоянии, добавился ещё 1 летальный исход. Тем не менее, важно отметить, что в последнем случае основным диагнозом была всё-таки онкология 3-4 стадии. Друзья, ещё раз напоминаю, сейчас каждый должен относиться к себе и окружающим, как к потенциально заражённым. Вне зависимости от места проживания, все должны соблюдать дистанцию, ограничить социальные контакты, с предельным вниманием относиться к пожилым людям».

Глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо быть бдительным всем жителям Псковской области, в том числе тех муниципалитетов, где случаев заражения коронавирусом еще не зафиксировано: «И не имеет значения, «чистый» город или населенный пункт, в котором вы проживаете в настоящий момент, или нет. Соблюдайте рекомендации и будьте здоровы».

ИСТОЧНИК KP.RU