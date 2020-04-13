Жители Пскова, Псковского района и Великих Лук доверились мнимым банковским сотрудникам и лишились денег
В Псковской области зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 10 апреля 42-летнему жителю Псковского района позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты мужчины злоумышленники пытаются снять деньги, и, под предлогом предотвращения их несанкционированного списания, обманным путем завладел принадлежащими ему деньгами в сумме 190 тысяч рублей.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Кроме того, у жительницы Пскова 1971 года рождения неизвестный злоумышленник по аналогичной мошеннической схеме завладел деньгами в сумме 114 тысяч рублей. А 57-летняя великолучанка, поддавшись на уловку мнимого банковского сотрудника, не досчиталась 60 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU