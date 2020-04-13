От мошенничества пострадал великолучанин, хотевший приобрести резинки для пошива медицинских масок

13 Апр 2020 2020-04-13T10:42:27+03:00

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50-летний великолучанин в пятницу, 10 апреля, стал жертвой мошенников из-за того, что хотел приобрести товар для изготовления медицинских масок, спрос на которые сейчас многократно возрос из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, на одном из сайтов мужчину заинтересовало объявлением о продаже резинок диаметром 3 мм длиной 2500 метров для пошива масок. В ходе переписки он договорился с продавцом о сделке по купле-продаже товара, но в результате мошеннических действий лишился 7937 рублей.

Кроме того, за последние несколько дней еще несколько жителей Псковской области лишились денег из-за попытки покупки товаров в интернете. Так 36-летний житель Пыталовского района 10 апреля заинтересовался на одном из сайтов объявлением о продаже трактора «МТЗ-82». Мужчина перечислил на указанный счет аванс в размере 10 тысяч рублей, однако продавец после перевода денежных средств перестал выходить на связь.

У другого жителя Псковского района, 1986 года рождения, 11 апреля неизвестные лица с использованием социальной сети под предлогом продажи планшетного компьютера завладели деньгами в сумме 27 680 рублей. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU