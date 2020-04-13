В Пскове на улице Байкова полицейские задержали повторно севшего пяьным за руль водителя

13 Апр 2020 2020-04-13T10:57:40+03:00

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В субботу, 11 апреля, около 13:45 в Пскове возле дома №4 по улице Байкова сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль Cherry T-11. В ходе проверки выяснилось, что водитель автомобиля — местный житель 1976 года рождения — пьян.

При этом, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, ранее этот водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, а в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU