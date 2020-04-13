2020-04-13T10:57:40+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Байкова полицейские задержали повторно севшего пяьным за руль водителя

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 11 апреля, около 13:45 в Пскове возле дома №4 по улице Байкова сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль Cherry T-11. В ходе проверки выяснилось, что водитель автомобиля — местный житель 1976 года рождения — пьян.

При этом, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, ранее этот водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, а в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове на улице Байкова полицейские задержали повторно севшего пяьным за руль водителя
От мошенничества пострадал великолучанин, хотевший приобрести резинки для пошива медицинских масок
Жители Пскова, Псковского района и Великих Лук доверились мнимым банковским сотрудникам и лишились денег
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 21
МЧС выпустила предупреждение об усилении ветра в северных районах Псковской области
13 апреля в Псковской области ожидается сильный ветер и небольшой дождь
Жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами телефонных мошенников
Коронавирус в Псковской области, последние новости на 12 апреля: умер третий пациент с COVID-19
Великолукского предпринимателя оштрафовали за торговлю без средств защиты
Коронавирусный диагноз у сотрудника псковской горбольницы не подтвердился
В Псковской области появится еще одна федеральная автодорога: Локня — Великие Луки — Невель
Поддавшаяся на уловки мошенников великолучанка лишилась 61 тысячи рублей с банковской карты , поддавшейся на уловку незнакомца, списаны деньги.
6 сотрудников великолукской больницы пострадали в ДТП, один человек погиб
Начался ремонт дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы
Двоих безработных жителей Невеля будут судить за изнасилование и грабеж
Умер бывший декан истфака Псковского пединститута Валентин Логинов
В Вербное воскресенье, на Пасху и ряд других дней в Пскове организуют дополнительные автобусы на городские кладбища
Михаил Ведерников провел встречу со спикером новоржевского Собрания депутатов для координации работы в условиях пандемии
11 апреля в Псковской области ожидаются перепады температуры от -4 до +9 градусов Цельсия
Губернатор отдал помогающим псковичам волонтерам «Команды 2018» аппарат для кварцевания из своего кабинета
63 возгорания на открытых территориях было зафиксировано в Пскове с февраля 2020 года
В Пскове на улице Ранней возле железной дороги ликвидировали несанкционированную свалку
С 10 апреля начался прием заявок на областной конкурс грантов для поддержки молодежных проектов
В Псковской области все меры соцподдержки граждан автоматически продлены на 6 месяцев без необходимости предоставления документов
На улице Боровой в Пскове укладывают асфальт
Компания «Эгле» сорвала исполнение контракта на реконструкцию набережной Шелони в Порхове