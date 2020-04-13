В апреле запланировано 3 дезинфекции дорог и остановок в Пскове от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T11:33:39+03:00

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В апреле запланировано провести 3 дезинфекции коронавирусной инфекции дорог и остановок в Пскове, первая уже прошла в минувшие выходные, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

В субботу, 11 апреля, в областном центре специальным раствором были обработаны 166 км городских дорог и 236 остновочных комплексов. При этом тротуары в городе уже были вымыты шампунем ранее на той же неделе.

«Работы проводит компания подрядчик «СитиИвестГрупп», — сообщил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий. — Подрядчик имеет всю необходимую технику, а также список дорог и начинает работу с обработки дорог I категории, затем — II и III».

Остановки обрабатываются раствором гидрохлорида натриия.

По словам представителя подрядчика в субботу в городе работали в городе 6 поливочных машин, еще в одной находился концентрат. Компания заключила договор с фирмой «Корсар», которая занимается приготовлением раствора, готовящегося сутки. Все работники снабжены защитными костюмами, а автотранспорт — системой Глонасс.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что работа по дезинфекции в мае будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU