В апреле запланировано 3 дезинфекции дорог и остановок в Пскове от коронавируса
В апреле запланировано провести 3 дезинфекции коронавирусной инфекции дорог и остановок в Пскове, первая уже прошла в минувшие выходные, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.
В субботу, 11 апреля, в областном центре специальным раствором были обработаны 166 км городских дорог и 236 остновочных комплексов. При этом тротуары в городе уже были вымыты шампунем ранее на той же неделе.
«Работы проводит компания подрядчик «СитиИвестГрупп», — сообщил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий. — Подрядчик имеет всю необходимую технику, а также список дорог и начинает работу с обработки дорог I категории, затем — II и III».
Остановки обрабатываются раствором гидрохлорида натриия.
По словам представителя подрядчика в субботу в городе работали в городе 6 поливочных машин, еще в одной находился концентрат. Компания заключила договор с фирмой «Корсар», которая занимается приготовлением раствора, готовящегося сутки. Все работники снабжены защитными костюмами, а автотранспорт — системой Глонасс.
В пресс-службе муниципалитета отметили, что работа по дезинфекции в мае будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU