Индексы самоизоляции в Пскове и Великих Луках на утро понедельника находились возле отметки «на улице очень многолюдно»
На утро понедельника, 13 апреля, индексы самоизоляции жителей Пскова и Великих Лук (в «южной столице» Псковской области недавно обнаружили первого коронавирусного пациента — прим. ред.), которые предоставляет компания «Яндекс» в сервисе «Яндекс.Карты», были близки к самой негативной — тёмно-красной — оценке «На улице очень многолюдно» (от 0 до 2.4 баллов из 5 возможных).
При этом в Пскове, где число заболевших коронавирусом гораздо больше, а инфекция обнаружилась гораздо раньше, индекс самоизоляции на 9:00 понедельника оказался даже больше, чем в Великих Луках — 2.7 против 2.9. Впрочем, до пандемии в среднем по понедельникам он вовсе составлял порядка 1.4 баллов.
Между тем динамика наблюдения за индексом самоизоляции позволяет говорить, что как Пскове, так и в Великих Луках индекс самоизоляции был наиболее высоким, и при этом рос с понедельника по воскресенье, на неделе с 30 марта по 5 апреля. А на минувшей неделе наблюдалось зеркальное снижение уровня самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU