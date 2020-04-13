Куньинские полицейские оперативно задержали автоугонщика

13 Апр 2020 2020-04-13T12:11:33+03:00

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Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району по горячим следам установили и задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, ночью 10 апреля в деревне Ущицы Куньинского района от дома по улице Молодежной была угнана автомашина ВАЗ-21074. Ее владелец сообщил о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый на угнанной машине был по горячим следам задержан в деревне Харитоново того же района.

Задержанным оказался проживающий в Великих Луках безработный, ранее судимый за кражу мужчина 1979 года рождения. По имеющимся данным, фигурант находился сначала у знакомых в деревне Дубняки, а потом в соседней деревне Ущицы решил воспользоваться стоявшим здесь автомобилем ВАЗ, который оказался не закрытым. На нем он отправился «покататься».

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU