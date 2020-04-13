2020-04-13T12:34:43+03:00
Происшествия

Тела 4 рыбаков-утопленников выловили из псковских водоемов за неделю

Олег Томилин
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Фото СУ СК РФ по Псковской области.Фото СУ СК РФ по Псковской области.
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За минувшую неделю в 4 водоемах Псковской области были обнаружены тела утонувших рыбаков.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в СУ СК РФ по Псковской области, последний такой случай произошел в субботу, 11 апреля, под Островом. Там местный житель утонул, выпав из лодки во время проверки установленных в озере рыболовных сетей. Его тело извлекли из озера, на месте происшествия работали следователи.

В ведомстве отметили, что во всех 4 случаях утонувшие были без спасательных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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