2020-04-13T12:55:09+03:00
Здоровье

Медработники в Псковской области, работающие с коронавирусными пациентами, 15 апреля получат двойную зарплату

Олег Томилин
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Медработники, которые работают в Псковской области с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19 или есть подозрение на неё, 15 апреля получат зарплату в двойном размере. Причем, речь идет не о чистом окладе, а о полноценной зарплате, сообщила сегодня, 13 апреля, в эфире проекта ПАИ-live первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Он отметила, что эта мера поддержки касается также и сотрудников 2 уже действующих в регионе обсерваторов для карантина людей из группы риска.

Кроме того, в региоен водятся стимулирующие выплаты за интенсивность и эффективность работы: для врачей - в размере 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала - в размере 30 тысяч, для младшего - в размере 20 тысяч рублей.

Наконец, предусмотрены единовременные премии для тех медиков, которые будут своевременно выявлять больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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