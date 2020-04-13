Медработники в Псковской области, работающие с коронавирусными пациентами, 15 апреля получат двойную зарплату
Медработники, которые работают в Псковской области с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19 или есть подозрение на неё, 15 апреля получат зарплату в двойном размере. Причем, речь идет не о чистом окладе, а о полноценной зарплате, сообщила сегодня, 13 апреля, в эфире проекта ПАИ-live первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.
Он отметила, что эта мера поддержки касается также и сотрудников 2 уже действующих в регионе обсерваторов для карантина людей из группы риска.
Кроме того, в региоен водятся стимулирующие выплаты за интенсивность и эффективность работы: для врачей - в размере 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала - в размере 30 тысяч, для младшего - в размере 20 тысяч рублей.
Наконец, предусмотрены единовременные премии для тех медиков, которые будут своевременно выявлять больных.
ИСТОЧНИК KP.RU