Невельский фермер получил 2 года условно за подлог при получении госпомощи

13 Апр 2020 2020-04-13T13:20:30+03:00

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30-летний глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) вступившим в силу приговором Невельского районного суда признан виновным в совершении коррупционного преступления с использованием своего служебного положения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной прокуратуры, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения).

В суде было установлено, что мужчина, будучи главой КФХ с 2014 года решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем обмана — незаконно получив денежные средств по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров» программы «Развитие малых форм хозяйствования» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области в 2013-2020 годах» в общей сумме 984 127 рублей.

Так, не позднее 24 апреля 2014 года он подготовил заявку на участие в конкурсе по отбору участников основного мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» программы «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области в 2013-2020 годах» с приложением копий необходимых для участия в конкурсе документов, утвержденных положением о порядке и сроках проведения конкурса по отбору участников основного мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», при этом он вложил в пакет данных документов заранее изготовленную копию фиктивного договора поставки молочной продукции между ним и иным КФХ, а также умышленно указал недостоверные сведения в выписке из похозяйственной книги, внесенные с его слов о наличии крупнорогатого скота.

По результатам проведенного конкурса он признан победителем и принято решение о выплате ему гранта в размере 818 085 рублей (из которых 564 483 рубля 23 копейки - из областного бюджета Псковской области за счет федерального бюджета Российской Федерации; 253 601 рубль 77 копеек - из областного бюджета Псковской области), а также единовременной помощи в размере 166 042 рубля (из которых 114 559 рублей 6 копеек - из областного бюджета Псковской области за счет федерального бюджета Российской Федерации, 51 482 рубля 94 копейки - из областного бюджета Псковской области).

Всего в период времени с 27 июня 2014 года по 7 июля 2014 года на расчетный банковский счет виновного главы КФХ перечислены средства гранта из бюджета Псковской области в сумме 984 127 рублей, которые он похитил, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU