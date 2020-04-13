Президент поддержал нашу просьбу о полной модернизации инфекционных учреждений в Псковской области — губернатор
Губернатор Михаил Ведерников сегодня, 13 апреля, в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал просьбу региональных властей о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках.
«Это важнейшее решение для нашего региона, особенно в период угрозы пандемии коронавируса, — написал губернатор. — Для реализации этой инициативы предстоит очень много работы».
Он напомнил, что обсудил варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий, а также их соответствие региональным потребностям с экспертами и профильными чиновниками.
В результате были приняты следующие решения:
— Новая инфекционная больница с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках будет рассчитана почти на 400 коек;
— В Пскове будут построены инфекционные взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус;
— В Великих Луках инфекционная служба будет развёрнута на базе капитально отремонтированного здания.
«В соответствии с этими задачами подберём возможные проектные решения, а затем направим их на федеральный уровень», — добавил Михаил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU