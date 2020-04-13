2020-04-13T15:05:16+03:00
Общество

Президент поддержал нашу просьбу о полной модернизации инфекционных учреждений в Псковской области — губернатор

Олег Томилин
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Фото пресс-службы администрации Псковской области.Фото пресс-службы администрации Псковской области.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Губернатор Михаил Ведерников сегодня, 13 апреля, в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал просьбу региональных властей о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках.

«Это важнейшее решение для нашего региона, особенно в период угрозы пандемии коронавируса, — написал губернатор. — Для реализации этой инициативы предстоит очень много работы».

Он напомнил, что обсудил варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий, а также их соответствие региональным потребностям с экспертами и профильными чиновниками.

В результате были приняты следующие решения:

— Новая инфекционная больница с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках будет рассчитана почти на 400 коек;

— В Пскове будут построены инфекционные взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус;

— В Великих Луках инфекционная служба будет развёрнута на базе капитально отремонтированного здания.

«В соответствии с этими задачами подберём возможные проектные решения, а затем направим их на федеральный уровень», — добавил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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