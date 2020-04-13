Пушкиногорская прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам «ДСУ Пушкиногорский»

13 Апр 2020 2020-04-13T15:13:57+03:00

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Прокуратура Пушкиногорского района добилась выплаты зарплаты сотрудникам ЗАО «ДСУ Пушкиногорский».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном надзорном ведомстве, в ходе проверки предприятия было установлено, что перед работниками имелась задолженность в размере более 400 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор района внес представление в адрес руководителя предприятия с требованием незамедлительного устранении выявленных нарушений закона.

По постановлению прокурора руководитель компании был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

В интересах 7 работников предприятия в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, долг по оплате труда в ЗАО «ДСУ Пушкиногорский» погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU