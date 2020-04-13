2020-04-13T15:31:24+03:00
Общество

14 апреля в Псковской области ожидаются ночные заморозки и до +8 градусов днем

Олег Томилин
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Во вторник, 14 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами с мокрым снегом.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник также прогнозируется западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +3…+8 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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