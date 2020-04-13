Сотрудники полиции и МЧС провели в Пскове рейд для проверки соблюдения коронавирусных и противопожарных ограничительных мер

13 Апр 2020 2020-04-13T15:53:51+03:00

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На минувших выходных в Пскове сотрудники полиции и МЧС провели рейд для проверки соблюдения гражданами ограничительных мер, принятых в области для профилактики распространения коронавирусной инфекции указом губернатора Михаила Ведерникова от 15 марта №30-УГ, а также на период действия особого пожароопасного режима.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в ходе рейда был выявлен ряд нарушений: установлены факты распития спиртных напитков и разведения костров. На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, с гражданами проведены разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Полицейские раздали горожанам памятки с информацией о том, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сотрудники этого ведомства в ходе рейда разъясняли гражданам требования пожарной безопасности, рассказывали о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения установленных правил в условиях особого противопожарного режима, а также выявляли нарушителей противопожарного режима. Теперь они ответят по административному законодательству: часть 2 статьи 20.4 кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей.

В МЧС напоминают, что на период действия особого противопожарного режима устанавливается перечень дополнительных требований, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU