За 3 первых месяца 2020 года в Псковской области утонули уже 6 человек — все на юге региона

13 Апр 2020 2020-04-13T16:12:43+03:00

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За 3 первых месяца 2020 года на водоемах Псковской области погибли уже 6 человек, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что все случаи гибели на воде произошли на юге и юго-востоке области — в Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом и Себежском районах.

Основными причинами гибели людей стал выход на водоем в период действия запрета выхода на лед и игнорирование мер безопасности при нахождении на водоемах.

Также представители Центра ГИМС ГУ МЧС России обратились к гражданам с призывом воздержаться от посещения водоемов для рыбалки «в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также во время действия запрета выхода под мотором».

Добавим, по данным СУ СК РФ только за вторую неделю апреля — с 6 по 12 апреля — в Псковской области утонули 4 рыбака: все они были без спасательных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU