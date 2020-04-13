Правительство выделило Псковской области 37 млн рублейн на стимулирующие выплаты оказывающим помощь коронавирусным пациентам медикам

13 Апр 2020 2020-04-13T17:51:25+03:00

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Псковская область получит 37 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам и другим работникам, которые участвуют в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Их направят в регионы в виде межбюджетных трансфертов. Контроль за их целевым и эффективным использованием будет осуществлять Минздрав.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина медикам, работающим с больными коронавирусом, будут предоставлены дополнительные выплаты. Так, в течение 3 месяцев врачи будут получать 80 тысяч рублей в месяц, средние медицинские работники — 50 тысяч рублей в месяц, младшие медицинские работники — 25 тысяч рублей в месяц. Для сотрудников службы скорой медицинской помощи выплаты будут начисляться из расчета: врачам — 50 тысяч рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

Также по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в качестве региональной поддержки медиков, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом, их заработная плата будет увеличена вдвое. Кроме того, по инициативе главы региона все сотрудники сферы здравоохранения будут застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU