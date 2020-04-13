«Спецдор60» фрезерует дорожное покрытие на дороге под Крестовским путепроподом в Пскове

13 Апр 2020 2020-04-13T17:59:13+03:00

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На дороге под Крестовским путепроводом в Пскове подрядная организация — ООО «Спецдор 60» — на минувшей неделе приступила к ремонтным работам.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, на дороге идет срезка изношенного асфальтового покрытия методом холодного фрезерования. Ранее подрядчик демонтировал старый и установил новый бортовой камень, а теперь готовит дорожное покрытие к асфальтированию.

В рамках контракта будет отрегулирована высота крышек люков, заменено асфальтовое покрытие тротуара и автобусной остановки, нанесена дорожная разметка. Кроме того, подрядчик восстановит зеленую зону.

Напомним, объездная дорога проходит под Крестовским путепроводом и соединяет улицу Вокзальную с улицей Льва Толстого. Протяженность ремонтируемого участка составляет 750 метров. Стоимость контракта — 18,8 млн рублей. Срок окончания работ — 28 августа.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU