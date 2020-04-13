2020-04-13T19:35:06+03:00
Экономика

Правительство утвердило программу социально-экономического развития Псковской области до 2024 года

По ней регион получит дополнительно 5 млрд рублей
Олег Томилин
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Программа развития региона была разработана при поддержке Минпромторга.Программа развития региона была разработана при поддержке Минпромторга.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области на 2020–2024 годы. На ее исполнение региону будет выделено 5 млрд рублей из средств федерального бюджета, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области была разработана администрацией региона по поручению правительства РФ под кураторством Минпромторга.

Ключевыми направлениями в этой программе являются поддержка промышленности и агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также снятие инфраструктурных ограничений. Последний пункт, в частности, подразумевает расширение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и создание на базе моногорода Печоры территории опережающего социально-экономического развития.

В программу также включены мероприятия, касающиеся формирования благоприятной среды для населения Псковской области.

Добавим, программа сформирована для обеспечения устойчивого повышения качества жизни населения, темпов экономического роста за счет увеличения эффективности использования экономического потенциала, расширения экономических перспектив и конкурентоспособности Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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